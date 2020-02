Hersteloperatie maagdenvlies wordt taboe

Operaties om het maagdenvlies te herstellen worden in Nederland uitgebannen. Artsen beloven de operaties niet meer uit te voeren. Als het toch nog gebeurt, wordt de ingreep bij wet verboden.

Den Haag

Dit schrijven de ministers De Jonge van Volksgezondheid en Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. ‘In Nederland’, zo stellen zij, ‘kun je je eigen leven inrichten zoals je wilt, mag je houden van wie je wilt, kun je trouwen met wie je wilt en ben je de baas over je eigen lichaam.’ Wat daar haaks op staat, willen zij aanpakken met hun ‘Actie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .