VVD: 100.000 huizen erbij in Flevoland tegen woningnood

De VVD in de Tweede Kamer vindt de 25.000 extra woningen die coalitiepartners CDA en D66 bij Almere willen bouwen nog lang niet genoeg. In heel Flevoland is er ruimte voor 100.000 woningen, zegt VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis.

Met name in de Randstad is een groot tekort aan woningen. (beeld anp / Freek van den Bergh)