CETA-verdrag nipt door Tweede Kamer

Een minimale Kamermeerderheid heeft dinsdag het CETA-handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie goedgekeurd. Alleen de coalitiepartijen en ex-VVD’er Wybren van Haga stemden voor. Een meerderheid in de senaat wordt daardoor erg lastig.

2020-02-13 12:24:47 DEN HAAG - Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) en Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met Canada (CETA). ANP BART MAAT (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) haalde vorige week in een urenlang debat de ChristenUnie over voor CETA te stemmen. De partij maakte zich onder meer zorgen over de voedselveiligheid, maar neemt genoegen met ‘stevige waarborgen’ van minister Kaag om daarvoor garant te staan. Daardoor werd het verdrag dinsdag met een zo krap mogelijke meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.

