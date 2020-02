Defensie wist dat bombardement Hawija schadelijker kon zijn dan berekend

Het ministerie van Defensie was ervan op de hoogte dat het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija in 2015, waarbij zeker zeventig burgers om het leven kwamen, schadelijker kon zijn dan berekend in een risicoanalyse. Dat blijkt uit documenten van de Rijksoverheid.

Ank Bijleveld, minister van Defensie en premier Mark Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over het bericht dat de premier geinformeerd zou zijn over de 70 burgerdoden in Irak. Bij een aanval van Nederlandse F-16's op Hawija in juni 2015 vielen tientallen doden. (beeld anp / Koen van Weel)