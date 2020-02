As-Soennah ontkent tegenprestaties bij giften

De voormalig voorzitter van de omstreden Haagse As-Soennah moskee, Abdelhamid Taheri, zegt dat er geen sprake is van tegenprestaties bij buitenlandse giften. Maar hij wist zich maandag slechts weinig financiële details te herinneren, bij het verhoor door de Kamercommissie die onderzoek doet naar buitenlandse financiering van moskeeën.

Abdelhamid Taheri, voormalig bestuursvoorzitter van de As-Soennah moskee, is maandag verhoord door de parlementaire ondervragingscommissie. (beeld anp / Lex van Lieshout)

Den Haag

Weinig gebedshuizen raakten zo vaak in opspraak als de As-Soennah moskee in Den Haag. Leden van de Hofstadgroep kwamen er aan het begin van de jaren 2000. De Syrische imam Fawaz Jneid hield er radicale preken, waarin hij onder anderen Ayaan Hirschi Ali en Theo van Gogh dood wenste. Mohammed B., lid van de Hofstadgroep, vermoordde Van Gogh een paar weken na zo’n preek.

Spoken uit het verleden misschien, maar zestien jaar later staat de moskee opnieuw in de schijnwerpers en is zij mede aanleiding voor het parlementaire onderzoek. Volgens de AIVD – blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur en NRC Handelsblad – spreekt de moskee met ..

