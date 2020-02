Weer plan Nationaal Historisch Museum

Den Haag

Om te voorkomen dat het plan meteen weer vastloopt op onenigheid over de opzet, het ontwerp, de locatie of het budget laten de twee zich niet uit over de details. Het gaat hun nu eerst om het idee, betogen ze samen in het AD: nog meer dan in het eerste decennium van deze eeuw zien zij nu toenemende polarisatie over de identiteit van de Nederlandse samenleving. Een museum zou meer histo..

De twee beseffen dat zij een gevoelige snaar raken. Het vorige initiatief werd geen succesverhaal. In 2006 sloot het CDA zich aan bij een langgekoesterde wens van toenmalig SP-voorman Jan Marijnissen om een Nationaal Historisch Museum te stichten en zo het historisch besef te bevorderen. De toen nog splinternieuwe Canon van Nederland moest als uitgangspunt dienen. Dat leidde meteen tot verhit d..

