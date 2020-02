Dat de mariniers niet naar Zeeland komen, kost miljoenen. Maar de schade aan het Zeeuwse imago is groter

Het besluit van het kabinet om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen, is in Zeeland aangekomen als een dreun. ‘Het kabinet heeft de indruk gewekt dat Zeeland een gebied is waar je beter niet naartoe kunt gaan.’

Vlissingen

Nu een kazerne in Vlissingen van de baan is, verhuizen de mariniers waarschijnlijk naar de kazerne in Kamp Nieuw-Milligen, een legerplaats midden op de Veluwe. Dat maakte staatssecretaris Barbara Visser van Defensie vrijdag bekend. Het kabinet vreesde een leegloop bij het Korps, omdat veel mariniers niet naar Zeeland willen verhuizen. Hun gezinnen zouden werk, familie en vrienden in de rest ..

