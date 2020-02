Praten met populisten blijft het CDA pijn doen

Moet het CDA samenwerken met populistische partijen? Tien jaar na het gedoog-debacle met de PVV zorgt Forum voor Democratie voor verdeeldheid in de partij. De gesprekken in Brabant gaan het landelijke CDA niet voorbij. 'Dit is een cadeautje voor de concurrentie.'

Oud-minister Camiel Eurlings op het CDA-congres in oktober 2010 over de gedoogconstructie met de PVV. (beeld anp / Valerie Kuypers)

Den Haag

'Ik baal er wel van. Het CDA was net zo lekker bezig.' Hielke Onnink, voorzitter van het CDJA - de jongerenafdeling van het CDA - draait er niet omheen. De discussie over mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant is 'een hobbel op de weg'. En toch - 'ook al vind ik daar misschien wel véél van' - wil Onnink geen oordeel vellen over de Brabantse situatie. Zelfs al zou het zij..

