ChristenUnie bepaalt het lot van CETA. De partij is noodzakelijk voor een Kamermeerderheid

Bij het debat over handelsverdrag CETA zijn vandaag alle ogen gericht op de ChristenUnie. De partij is noodzakelijk voor een Kamermeerderheid, maar heeft nog geen steun uitgesproken voor het verdrag. Tientallen organisaties, waaronder het christelijke Woord en Daad, hebben Tweede Kamerleden opgeroepen tegen te stemmen. Maar veel deskundigen zijn positiever.

Den Haag

Het is de week van de waarheid voor CETA. Vandaag debatteert de Kamer met minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) over het omstreden handelsverdrag, volgende week dinsdag wordt erover gestemd. Tot op het laatste moment blijft het gissen of CETA steun krijgt in het parlement – de benodigde Kamermeerderheid kan alleen worden bereikt met steun van de ChristenUnie.

Over het verdrag is de afgelopen jaren een verhit debat gevoerd. Tientallen organisaties op het gebied van milieu, privacy, mensenrechten en landbouw hebben zich uiterst negatief over de overeenkomst uitgesproken. Daarbij wordt voortdurend grote druk uitgeoefend op politieke partijen – meerdere malen zijn petities aangeboden, en dinsdag werd nog voor de ingang van de Tweede Kamer gedemonstre..

