Stieneke van der Graaf (CU): online-hulpverlening kan seksueel misbruik voorkomen

Veel meisjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik zijn niet in beeld bij hulpverleners. ‘Ik maak me daar grote zorgen om’, zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie. ‘Dat moet echt anders. Met het opzetten van een online-hulpprogramma kunnen we een groter deel van deze onzichtbare slachtoffers bereiken en helpen.’

Den Haag

In debat met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil ze woensdag een motie indienen om de hulpverlening aan deze kwetsbare jongeren op een hoger peil te brengen.

Het gaat om grote aantallen, zegt Van der Graaf. ‘Iedere week komen er 25 slachtoffers van seksueel misbruik bij. Dat is een hele een schoolklas per week. Van die schoolklas komt nog niet 1 kind in beeld bij hulpverleners. De bestaande hulpverlening is gericht op de fysieke wereld op straat en in de klas, terwijl veel misbruik juist online plaatsvindt.’

