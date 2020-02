Mark Rutte sluit Forum niet uit, Rob Jetten wel

Den Haag

‘Wij hebben als VVD geen principiële bezwaren tegen samenwerking met Forum voor Democratie.’ Dat zei premier Mark Rutte in zijn hoedanigheid als VVD-leider. Rutte reageerde tijdens zijn persconferentie op het bericht dat de VVD-top in Noord-Brabant de fractievoorzitters van Forum en CDA heeft uitgenodigd om te komen tot een nieuw college van gedeputeerden.

De VVD heeft in 2017 tijdens de kabinetsformatie aan informateur Herman Tjeenk Willink laten weten niet te willen samenwerken met de PVV van Geert Wilders. Een dergelijke uitspraak over Forum wil de VVD niet doen. ‘Dat is een zwaar middel dat we als partij eigenlijk nooit toepassen’, zei Rutte. Rutte toonde zich wel kritisch over de reactie van Forum-leider Thie..

