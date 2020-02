Geld voor zorg rondom geboorte

Den Haag

Met het geld kunnen gemeenten samen met partijen in de geboortezorg investeren in de eerste duizend dagen van een kind en daarmee zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, zoals minder vroeggeboortes en minder kinderen die met een te laag gewicht geboren worden.

De bedoeling is dat met het geld overal in het land lokale coalities worden gevormd van gemeenten, zorgverzekeraars, jeugdgezondheidszorg, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen. Zij maken met elkaar afspraken over effectieve begeleiding van de zwangerschap.

