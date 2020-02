Kabinet niet in problemen over misleiding Kunduz

De misleiding van de Tweede Kamer door het kabinet over de politietrainingsmissie in Kunduz krijgt geen politieke gevolgen. Wel moet het kabinet volgens de Kamer in de toekomst transparant zijn over de gang van zaken bij missies. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) beloofde verbetering.

Den Haag

Kamerleden kregen een te rooskleurig beeld voorgeschoteld over de inzet in de Afghaanse provincie Kunduz tussen 2011 en 2013. ‘Dit was eens maar nooit weer’, zei D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma donderdag in een debat.

Aanleiding voor het debat was een onderzoek door de Amerikaanse krant Washington Post naar de inzet van de VS in Afghanistan. Vorige week bleek uit onderzoek van de onafhankelijke inspectiedienst van Buitenlandse Zaken dat ook het Nederlandse parlement onjuist en onvolledig was ge&iu..

