Kabinet wijst D66-plan rond vaccinatie af

Dat zei D66-Kamerlid Paul van Meenen donderdagavond in de Tweede Kamer. Hij verdedigde in het parlement een initiatiefwetsvoorstel van zijn partij, waarmee kinderopvangcentra zelf de keuze kunnen maken of zij een vaccinatie-eis stellen. Daarmee kunnen zij een 'zo veilig mogelijke kinderopvang' mogelijk maken, aldus Van Meenen. De D66'er heeft de verdediging van het wetsvoorstel over..

