Groep Otten bemachtigt FVD-zetel in Europarlement

Nederland krijgt drie extra vertegenwoordigers in het Europees Parlement: Marcel de Graaf (PVV), Bart Groothuis (VVD) en Dorien Rookmakers (Groep Otten). De zetels zijn vrijgekomen na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie, maakte de Kiesraad donderdag bekend.

Den Haag

Met de brexit vervallen 73 Britse zetels, waarvan Nederland er drie krijgt. Daarmee keert de PVV terug in het Europees Parlement, die alle vier zetels bij de laatste verkiezingen verloor. Bart Groothuis wordt de vijfde Europarlementariër voor de VVD-fractie.

De opvallendste nieuwkomer is Dorien Rookmaker. Zij werd vorig jaar gekozen als Eerste Kamerlid namens Forum voor Democratie, maar stapte later over naar de partij van Henk Otten – die na een ruzie met FVD-leider Thierry Baudet zijn eigen partij oprichtte.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .