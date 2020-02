Minister Bruins: keer je tegen racisme Chinezen om coronavirus

Een poster in Peking met adviezen over hoe je maatregelen kunt treffen tegen het coronavirus. (beeld afp / Greg Baker)

Den Haag

Onder andere het CDA en GroenLinks vroegen de minister zich uit te spreken over discriminatie waarmee sommige mensen met een Aziatisch uiterlijk of Aziatische komaf sinds de uitbraak van het virus mee te maken hebben. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet vroeg vooral aandacht voor kinderen. Ze hoorde verhalen over kinderen die zich in hun trui verstoppen als ze iemand tegenkomen die er volgens hen Aziatisch uitziet. 'Niet uit kwade bedoelingen, maar het kan wel pijn doen', zei ze.

Bruins benadrukt dat stigmatisering uit den boze is. Dat mag 'nooit niet, ook in verband met het coronavirus niet'. Hij vindt 'dat we daar allemaal werk van moeten maken' en 'de minister misschien een beetje extra'. Hij gaat het Jeugdjournaal vragen of hij dat eens mag komen benadrukken, zodat zijn boodschap ook kinderen bereikt.

Op sociale media verschijnen berichten over ‘het gevaar van Chinezen’ en worden mensen met een Aziatisch uiterlijk verweten ‘vieze beesten’ te eten. Hui-Hui Pan, oprichter van het Nederlandse Pan Asian Collective, noemt de stereotypering van mensen met een Aziatisch uiterlijk 'te triest voor woorden'. ‘De wereld trekt eens echt gezamenlijk op tegen een nieuwe variant van het coronavirus', schrijft ze op Facebook. 'Maar de saamhorigheid om echt met z’n allen de strijd aan te gaan is ongehoord.’

In Frankrijk is de Aziatische gemeenschap racisme zat. Een anonieme vrouw heeft de hashtag #jenesuispasunvirus (ik ben geen virus) in het leven geroepen, nadat Frans-Aziatische mensen op sociale media duidelijk maakten niet gediend te zijn van discriminerende opmerkingen. Zo kregen verschillende mensen met een Aziatisch uiterlijk de bijnaam ‘corona’ en werd sommigen aangeraden een mondkapje te dragen. De Franse krant Courrier Picard werd op de vingers getikt toen het medium op de voorpagina een foto van een Aziatische vrouw met een mondkapje had gezet, in combinatie met de tekst 'Geel Alarm'. De krant bood daarna haar excuses aan.