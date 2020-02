Rusland blijft erbij: Sjoerdsma is niet welkom

Den Haag

Sjoelgin was woensdag in de Tweede Kamer om in een besloten bijeenkomst uitleg te geven over Sjoerdsma’s inreisverbod. Dat verbod was aanleiding voor de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een voorgenomen bezoek aan Moskou, op uitnodiging van de Russische Doema, af te blazen.

Volgens ambassadeur Sjoelgin zijn ‘de parlementaire contacten tussen beide landen meer dood dan levend’. Hij legde woensdag de schuld daarvoor helemaal bij ‘verlichte geesten in Brussel’ die sancties instelden na de annexatie van de Krim in 2014. ‘We geloven sterk dat parlementariërs, ongeacht hun opinies, met elkaar moeten kunnen communiceren. Ma..

