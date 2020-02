Slob: nog vaak onwetendheid rond passend onderwijs

Veel ruimte die er is om voor kinderen onderwijs en zorg te combineren, wordt niet benut. Volgens minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is er nog vaak sprake van 'onwetendheid' en 'handelingsverlegenheid' bij scholen, gemeenten en zorginstanties.

Den Haag

Dat zei hij woensdagmiddag in een debat met de Tweede Kamer over het combineren van onderwijs en zorg. De Kamer is er gefrustreerd over dat ondanks afspraken uit 2016 dat alle kinderen een plek moeten krijgen, het aantal 'thuiszitters' nog steeds oploopt. In het schooljaar 2018-2019 waren er 4790 kinderen die langer dan drie maanden thuiszaten. Zij kampen met allerhande problematiek, va..

