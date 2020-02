Femke Merel van Kooten (voormalig lid Dierenpartij) stapt over naar 50Plus

Femke Merel van Kooten, het Kamerlid dat vorig jaar uit de Partij voor de Dieren stapte, sluit zich aan bij 50Plus. Dat zegt ze in een interview met het Algemeen Dagblad. Het Kamerlid nam bij haar vertrek tot woede van de Dierenpartij haar zetel mee. Ze vond dat de partij te veel met stokpaardjes bezig was.

Den Haag

Van Kooten zegt tegen het AD dat ze er eerst over nadacht om een eigen partij op te richten, maar toch besloten heeft lid te worden van 50Plus. Dat gebeurde na een gesprek met 50Plus-leider Henk Krol. Die gaf haar vorig jaar na de algemene po..

‘hart voor dieren’

In december is Van Kooten, zonder daaraan ruchtbaarheid te geven, lid geworden van de seniorenpartij. Volgens het Kamerlid is haar overstap niet verrassend en heeft haar nieuwe partij een groot hart voor dieren en kwetsbare mensen. Ook is de partij volgens haar bezig met verjonging. Krol noemt zijn nieuwe partijgenoot in de krant doortastend, z..

