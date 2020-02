Inburgerplicht voor Turkse nieuwkomers

Den Haag

Dit kondigt minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee geeft hij gehoor aan een motie die vorig jaar, afgezien van DENK, door alle partijen in de Tweede Kamer werd gesteund. Koolmees wil de inburgeringsplicht per 2021 invoeren, tegelijk met de nieuwe inburgeringswet die Koolmees met de jaarwisseling van kracht wil laten wo..

Als het zover is, betekent dit dat Turkse immigranten eerst in Turkije een basisexamen moeten afleggen voordat ze naar Nederland mogen komen. In dat examen komen de taal en kennis over de Nederlandse maatschappij aan bod. Eenmaal in Nederland moeten zij een inburgeringstraject beginnen. Vluchtelingen uit Turkije die hier als zodanig erkend worden – een ‘status k..

