Aangifte van PvdD en PVV tegen slachthuis

Ook Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan tegen slachthuis Westfort in IJsselstein. Eerder kondigden Kamerleden Geert Wilders en Dion Graus van de PVV al zo'n stap aan. RTL Nieuws toonde vorige week beelden waarop te zien was dat varkens in het slachthuis slecht behandeld werden. De dieren werden onder meer geslagen. De undercoverbeelden waren gemaakt door onderzoeksgroep naar dierenwelzijn Ongehoord. Wassenberg heeft ook aangifte gedaan tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). <