Minister bemoeide zich actief met Wilders-proces

Toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft zich in 2008 zeer actief bemoeid met de afweging van het Openbaar Ministerie om PVV-leider Geert Wilders niet te laten vervolgen. Toen het OM geen strafbare feiten zag in Wilders’ uitspraken in diverse media over de islam, liet de minister tot drie keer toe een onafhankelijke expert aanrukken om die beslissing te heroverwegen.

Den Haag

Dit blijkt uit correspondentie tussen het OM en het ministerie die huidig minister Ferdinand Grapperhaus heeft vrijgegeven na een beroep door de Volkskrant op de Wet openbaarheid van bestuur. In een brief aan de Kamer benadrukt Grapperhaus dat Hirsch Ballin binnen zijn bevoegdheid bleef: ‘De minister is politiek verantwoordelijk voor alle gedragingen van het OM en al..

De zaak is politiek precair omdat Wilders in het tweede proces, dat nu gaande is, betoogt dat er sprake is van politieke vervolging. Hij wil dat het proces wordt gestopt, omdat de opvolger van Hirsch Ballin, VVD-bewindsman Ivo Opstelten, daarin een sturende rol zou hebben gespeeld.

