Thierry Baudet komt terug op ‘te snelle en stevige’ Marokkanen-tweet

Thierry Baudet zegt dat hij zich ‘te snel en te stevig’ heeft geuit over een vermeend incident met twee vriendinnen van de Forum voor Democratie-voorman. In een bericht op sociale media schreef Baudet vorige week dat de vrouwen in de trein waren lastiggevallen door vier Marokkanen. Dat bleek onjuist: het ging om een kaartcontrole.