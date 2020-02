Het drama van de mariniers

Den Haag

De ploeg bewindspersonen die samen het kabinet-Rutte III vormen, verkeert in een staat van wankel evenwicht: de kleinst denkbare meerderheid in de Tweede Kamer, een minderheid in de Eerste Kamer, verkiezingen – met alle bijbehorende profileringsdrang – in aantocht. Vandaar dat alle besluiten tot achter de komma worden afgekaart: fractieleidersoverleg, onderrade..

Hoe anders was het toen Barbara Visser (VVD), staatssecretaris van materieel en personeel van Defensie, ruim twee weken geleden bekendmaakte dat na rijp beraad was besloten de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen. Met dat voornemen overviel ze vrijwel alle ministers. Premier Mark Rutte wist van niks, net zo min als vicepremier Hugo de Jonge.

