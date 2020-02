Te positief beeld kabinet van Kunduz-missie

De Tweede Kamer is onvolledig en onjuist geïnformeerd over de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz (2011-2013). Dit blijkt uit een rapport van een evaluatiedienst van Buitenlandse Zaken.

Den Haag

De missie in Kunduz gold al als voorbeeld van een missie waarbij de situatie op de grond weinig van doen had met de Haagse realiteit – maar nu is het officieel. Uit het rapport komt het beeld naar voren dat de afdeling list en bedrog op volle toeren draaide in Kunduz, vanwege druk vanuit de Haagse ministeries om te voldoen aan het door premier Rutte en de ‘Kunduz-coalitie’ (Ch..

