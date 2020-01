Inmiddels negen bedreigde tolken en families opgehaald

Den Haag

De eerste van hen was de bedreigde Afghaanse tolk Sohel met zijn gezin. Hij deed eerder zijn verhaal al in het Nederlands Dagblad. Deze krant bracht de zaak rond de Afghaanse tolken in april vorig jaar aan het licht. Zij lieten weten met de dood bedreigd te zijn door terreurbewegingen taliban en ISIS vanwege hun hulp aan de Nederlandse missie in Uruzgan va..

in stilte

Hoeveel tolken er inmiddels al naar Nederland zijn gehaald, kan een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zeggen. ‘Het vervoeren van tolken moet zoveel mogelijk in stilte gebeuren, om de veiligheid van de tolken in hun land te bewaken.’ Diverse media schreven vrijdag dat er meer bedreigde tolken en hun g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .