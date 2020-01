'Voltooid leven' blijkt ongelukkige verzamelnaamToch zet D66 het eigen voorstel door.

Op de kop af vier jaar geleden deed D66 precies hetzelfde: toen de commissie-Schnabel zei dat waarschijnlijk maar een kleine groep mensen een uitgesproken doodswens heeft zonder ernstig ziek te zijn, kondigde de partij toch meteen een wetsvoorstel aan. Donderdag herhaalde D66 dit. Onderzoeker Els van Wijngaarden was nog niet uitgesproken, of Kamerlid Pia Dijkstra liet weten dat haar wetsvoorstel binnen een paar weken klaar is. Bij de presentatie liet Dijkstra zich niet zien; ze sprak van een 'interessant onderzoek', maar schermde meteen met andere onderzoeken die duidelijk zouden maken dat mensen regie rond een 'waardig levenseinde' willen.