Wanneer het gaat over ouderen met een doodswens, bestaat er geen one-size-fits-all oplossing, waarschuwt onderzoeker Els van Wijngaarden. ’Een doodswens is nooit zwart-wit.’

Els van Wijngaarden: 'Als je de problematiek in al z’n complexiteit en variëteit recht wilt doen, is er geen eenduidig antwoord.' (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

Els van Wijngaarden geldt inmiddels zo’n beetje als de specialist 'voltooid leven'. Al vindt ze die term zelf nogal ongelukkig gekozen. Ze vindt het ‘verdoezelend’. Want bij een 'voltooid leven' denk je toch eerder aan mensen die een prachtig leven hebben gehad, maar dat nu af is. ‘Terwijl uit het onderzoek dat we hebben uitgevoerd blijkt dat het vaak om ..

