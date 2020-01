Blokhuis eist actie verzekeraars rond ggz

Zorgverzekeraars moeten binnen vier weken een plan klaar hebben, om ervoor te zorgen dat ‘hoogspecialistische’ ggz-hulp landelijk beschikbaar is. Daarmee moeten zij de soms extreem lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) te lijf gaan.

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Kamerleden tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de geestelijke gezondheidszorg. (beeld anp / Sem van der wal)

Den Haag

Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) woensdag gezegd in de Tweede Kamer. De bewindsman staat onder toenemende druk om in te grijpen in de ggz, nu duizenden mensen te maken hebben met soms jarenlange wachttijden. Blokhuis erkende dat er voor sommige ‘hoofddiagnosegroepen’ structureel te lange wachttijden zijn, en dat het tot nu toe ‘zeer ingewikkeld’ is die te verkorten...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .