Van Huffelen mag het falende toeslagenstelsel gaan hervormen

Den Haag

‘Het enige moment waarop Alexandra echt vrij is, is als ze ’s zomers met haar man Herman voor twee weken op de tandem stapt. Dan gaat de mobiel uit en trappen ze met gemak 100 kilometer per dag. Typisch Alexandra: altijd de vaart erin willen houden.’ Zo omschreef Rogier van Huffelen zijn zus in 2018 in het Financieele Dagblad.

Zondag lekte uit dat de 51-jarige Alexandra van Huffelen de eerste vrouwelijke staatssecretaris op het ministerie van Financiën wordt. Samen met Hans Vijlbrief moet ze de Belastingdienst vlot trekken.

