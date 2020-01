'Het is over. Het Haga krijgt gelijk'

Juist door het islamitische Haga Lyceum hard aan te pakken wilde minister Arie Slob de vrijheid van onderwijs verdedigen. Maar de rechter floot hem terug. Mede op basis van het grondrecht van de vrijheid van onderwijs kreeg Arie Slob afgelopen maandag bij de rechter hard het deksel op de neus. Het is de nieuwste aflevering in de strijd tussen de overheid en het islamitisch voortgezet onderwijs, die al een decennium duurt. Maar is het ook de laatste aflevering?

Den Haag

Cornelius Haga (1578-1654) zou de saga ongetwijfeld met veel interesse gadeslaan. De diplomaat en jurist naar wie de islamitische middelbare school is vernoemd, was tot 1654 bijna tien jaar president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland – de hoogste rechter in die provincies. Een kleine vierhonderd jaar later is Haga opnieuw veelvuldig in de rechtszaal te vinden. ..

Het getouwtrek duurt al een klein decennium, sinds de overkoepelende stichting werd opgericht. Afgelopen maandag deed de rechter voor de zoveelste keer uitspraak in de zaak, en voor de zoveelste keer kreeg het Haga Lyceum daarin gelijk. Luidt het vonnis het einde in van de strijd?

