Rechter fluit minister terug: Slob mocht bestuur Haga niet wegsturen

Onderwijsminister Arie Slob had het bestuur van het Haga Lyceum niet mogen dwingen op te stappen. Dat heeft de rechter maandag geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de Stichting Islamitisch Onderwijs.

Amsterdam

Het vonnis van de rechter is een pijnlijke nederlaag voor minister Slob. In september eiste hij dat het bestuur van de middelbare school zou aftreden. Aanleiding voor deze zogenoemde aanwijzing was een kritisch rapport van de onderwijsinspectie over de gang van zaken op het lyceum.

Omdat de school niet meewerkte, dreigde Slob de financiering door het Rijk te beëindigen – waardoor het Haga in de praktijk de deuren zou moeten sluiten.

