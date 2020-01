Nederlandse missie Irak wordt hervat

Den Haag

De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt in de komende dagen hervat. De missie was begin deze maand stilgelegd in verband met de oplopende spanningen tussen het Iraakse buurland Iran en de Verenigde Staten. Wanneer precies de trainingen weer beginnen, kan het ministerie van Defensie nog niet zeggen. Maandag wordt de huidige lichting mariniers afgelost door de luchtmobiele brigade. Die gaat gewoon door, aldus een woordvoerder. In Erbil trainden ongeveer veertig mariniers Koerdische strijders en bij Bagdad gaven commando's les aan Iraakse speciale eenheden. <