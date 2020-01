Lelystad Airport volgens Remkes niet van de baan

Vliegveld Lelystad is helemaal niet van de baan en de luchtvaart in Nederland kan best groeien. De luchtvaart kan ook zelf de uitstoot van stikstof verminderen, zegt Johan Remkes, de voorzitter van de stikstofcommissie. Schiphol zou zelfs boerenbedrijven kunnen opkopen om zelf meer te mogen uitstoten.

Den Haag

'Iedereen rekent naar zichzelf toe na dit advies', zei Remkes in een interview in het AD, 'van actiegroepen tot politieke partijen. Ze concluderen allemaal dat van openstelling van Lelystad Airport geen sprake meer kan zijn. Maar dat is wat onze commissie betreft helemaal niet aan de orde.' Remkes reageert hiermee op milieuorganisaties en de actiegroepen die menen dat L..

Remkes keert zich tegen die interpretatie. Hij ziet nog wel mogelijkheden voor de groei van de luchtvaart. Groeien kan best, zegt de VVD'er over zijn dinsdag uitgelekte rapport. De luchtvaart zou ook de stikstofuitstoot in andere sectoren kunnen verminderen, om er zo voor te zorgen dat de sector zelf kan groeien. Schiphol zou bij wijze van..

