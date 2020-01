Kabinetsreactie op dood Soleimani valt slecht bij linkse partijen

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft geen onvrede kunnen wegnemen over de kabinetsreactie op de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Nederland zei ‘begrip’ te hebben voor de aanval, maar volgens linkse partijen is dat veel te voorbarig.

Stef Blok overlegde vrijdag met zijn collega-ministers van Buitenlandse Zaken over de Amerikaanse aanval op Soleimani (beeld afp / Kenzo Tribouillard)

Den Haag

Je kunt geen begrip hebben voor het doden van een hooggeplaatste Iraanse generaal zolang niet duidelijk is waaróm Amerika besloot aan te vallen, stelden de SP, GroenLinks, PvdA en D66 woensdag in een Kamerdebat. ‘Waarom spreekt de minister begrip uit voor een oorlogsdaad die zomaar het begin kan zijn van een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten?’ wil SP-Kamerlid Sadet Karabulut van minister Bl..

