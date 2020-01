Jongste Kamerlid met verlof wegens burn-out

Den Haag

Dat maakte D66 dinsdag bekend. De 28-jarige Raemakers is het jongste lid van de Tweede Kamer. 'Het valt me zwaar nu een stap terug te moeten doen', zegt Raemakers in een reactie. 'Ik ben met ongelooflijk veel plezier Kamerlid en ben trots op het feit dat ik onze kiezers mag vertegenwoordigen. Het advies van artsen is nu echter om mijn gezondheid voorop te stellen.' Raemakers zal tijdens zijn zi..

