Hoe zelfs SGP’ers rollebollend over straat gingen

Den Haag

Eén brief, verzonden in mei 2019, zorgt er voor dat de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) van de SGP in één klap in de schijnwerpers komt te staan. De brief is gericht aan de vertrouwenspersoon van de SGP, Rien Hoek. Een medewerker maakt zich zorgen over de onveilige sfeer en bestuurscultuur, verbale agressie en intimidatie op de werkv..

In de verklaring op de website van de SGP staat echter dat de vertrouwenspersoon verschillende partijen heeft gehoord en aan de hand daarvan een rapport heeft opgesteld. Hieruit blijkt dat de medewerker niet de enige is die zich zorgen maakt. Nog drie SGP-medewerkers herkennen zich in bepaalde klachten. Het wordt omschreven als het ‘constante gevoel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .