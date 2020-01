Ministerie tastte mis met eigen wachtgeldregels

Den Haag

Politici die tussentijds wilden afzien van wachtgeld, kregen te horen dat ze dan ál het eerder ontvangen geld ook moesten terugbetalen. Nu blijkt dat van die uitleg weinig klopt.

Minister Raymond Knops erkent donderdag in een Kamerbrief dat er door toedoen van zijn ministerie jarenlang ‘onduidelijkheid’ heeft bestaan over de wachtgeldregeling.

Die ontboezeming is een gevolg van de affaire rondom Klaas Dijkhoff eind vorig jaar. De VVD-fractievoorzitter besloot in december, na een golf van kritiek, alsnog zijn wachtgeld tussentijds stop te zetten. Dijkhoff wilde echter niet de bijna 80.000 euro bruto terugbetalen die hij sinds november 2017 al had ontvangen boven op zijn salaris als Kamer..

