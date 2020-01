‘Geef kansloze asielzoekers minder ruimte om door te procederen’

Asielzoekers die geringe kans maken op een verblijfsvergunning, moeten minder ruimte krijgen om door te procederen wanneer hun verzoek is afgewezen. Dat zegt staatssecretaris Ankie Broekers (Justitie en Veiligheid) in een interview met De Telegraaf.

Den Haag

‘We willen niet meer dat het asielsysteem gebaseerd is op rechten, maar veel meer op regels’, stelt Broekers over het huidige stelsel. In de praktijk moet dat volgens de staatssecretaris betekenen dat een asielzoeker wiens aanvraag is afgewezen niet eindeloos door middel van ‘een nieuw feit of omstandigheid’ een nieuw verzoek kan doen.

Een herhaalde aanvraag moet mogelijk blijven bij ‘extreme veranderingen’, vindt de bewindsvrouw. Maar omdat de procedure nu soms wordt misbruikt, moeten er strengere regels komen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .