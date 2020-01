VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is nog niet overtuigd dat er een vuurwerkverbod moet komen. Wel wij hij ‘grondig nadenken’ over de voor- en nadelen van het verder beperken van vuurwerk.

Den Haag

Dat laat hij weten in een bericht op Facebook. Hij reageert daarmee op pleidooien voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, bijvoorbeeld van VVD-prominent en waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes. Ook in de Tweede Kamer is intussen een meerderheid voor zo’n verbod. Van de coalitiepartijen hebben D66 en ChristenUnie zich daarvoor uitgesproken.

Dijkhoff stelt dat hij niet doof is voor de discussie over een vuurwerkverbod ‘na weer een jaarwisseling vol schandalige incidenten’. ‘Ik hoor de oproep van de politie, van andere hulpverleners, van burgemeesters, van oorartsen. Ik snap ook heel goed dat je er klaar mee bent als je leest over vuurwerk dat naar agenten en naar een rouwstoet wordt gegooid, over spullen die in de fik worden gestoken, over levensgevaarlijke situaties.’

Maar de VVD’er sluit zich nog niet aan bij de voorstanders van een vuurwerkverbod. ‘Je kunt dan als politicus zeggen: verbieden die hap en vervolgens doen alsof je het probleem daarmee oplost. Maar kunt ook grondig nadenken over de juiste balans. Dat laatste heeft mijn voorkeur.’

Want de VVD-voorman zegt ook te snappen dat Nederlanders het gezellig vinden ‘om samen met je vrienden en buren wat vuurwerk af te steken’. ‘Dat je het hele jaar uitkijkt naar de enthousiaste gezichten van kinderen wanneer ze de show zien die hun vuurwerk veroorzaakt. Dat je ook wel snapt dat anderen het minder leuk vinden, maar dat het één keer per jaar toch moet kunnen.’ Ook ‘fatsoenlijke vuurwerkliefhebbers’ ergeren zich kapot aan ‘het tuig dat oud en nieuw elk jaar weer verpest’, stelt hij.

Volgens Dijkhoff zijn er afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Zo is het zwaarste vuurwerk al verboden en zijn er mogelijkheden voor vuurwerkvrije wijken. Dijkhoff zegt als liberaal sowieso geen voorstander te zijn van verboden. Wanneer dat uiteindelijk toch noodzakelijk blijkt, moet het ook echt helpen om ‘agressie en letsel’ te verminderen, stelt hij.

Volgens de VVD’er wordt in zijn partij momenteel ‘stevig over vuurwerk en veiligheid gediscussieerd’. De fractievoorzitter wil alles afwegen voordat zijn partij een besluit neemt over ‘beslissingen die wij noodzakelijk vinden’.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil het verloop van de jaarwisseling de komende tijd evalueren. Daarna wil hij met de Tweede Kamer in debat over mogelijke extra maatregelen. <