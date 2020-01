Bijleveld: ‘begrip’ voor doden Iraanse topmilitair Soleimani

Den Haag

‘Als je kijkt naar wat Iran heeft gedaan en wat Soleimani is, dan is hij zeker geen heilig boontje’, zei Bijleveld in antwoord op de vraag of het kabinet achter de beslissing van Amerika stond om de generaal te doden. ‘Wij hebben begrip voor het feit dat het is gebeurd.’

Soleimani is volgens haar verantwoordelijk voor ‘verschrikkelijke dingen’ en speelde als leider van sjiitische milities onder meer een grote rol in de burgeroorlog in Syrië.

Bijleveld voegde eraan toe dat het kabinet ook begrip heeft voor de Amerikaanse claim dat Soleimani is gedood uit zelfverdediging.

Tegelijkertijd gaf de minister mee dat er door zijn dood ‘een fragiele situatie’ in het Midden-Oosten is ontstaan, waardoor escalatie dreigt. Ze noemde dat een gevaar, ook voor de Nederlandse militairen in Irak. ‘We moeten tot deëscalatie komen’, benadrukte ze. ‘We doen een beroep op alle landen, ook op de Verenigde Staten. Alle inzet van Nederland is gericht op deëscaleren.’

In een Kamerbrief die maandagavond is verstuurd, staat dat Nederland de Verenigde Staten als NAVO-partner om een toelichting heeft gevraagd op de juridische basis voor de liquidatie.

spanningen

Soleimani werd vrijdag gedood bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. De generaal was de rechterhand van de Iraanse geestelijke leider ayatollah Khamenei en gold als een van de machtigste mannen in Iran. Door zijn dood zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran hoog opgelopen.

De generaal wordt dinsdag begraven in zijn geboorteplaats Kerman. De afgelopen drie dagen gingen in de Iraanse hoofdstad Teheran miljoenen inwoners de straten op om te rouwen om de dood van Soleimani, die door velen als nationale held werd gezien. Daarbij scandeerden ze ‘dood aan Amerika’. <

Watch: Huge crowds of mourners in Tehran attend funeral for Qasem Soleimani https://t.co/sol5WPQsfg pic.twitter.com/6KypC2hyIt — TIME (@TIME) January 6, 2020