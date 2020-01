Palestijnse politici pruimen CU-Kamerlid Voordewind niet

Den Haag

Dat laat ze weten in een officiële verklaring, nadat de ChristenUnie haar beklag deed over het annuleren van de geplande gesprekken. Behalve met Ashrawi, zou de vijfkoppige fractie ook ontmoetingen hebben met Saeb Erekat, Mustafa Barghouti en Ahmad Majdalani - stuk voor stuk bekende Palestijnse politici. Ashrawi - een Anglicaans christen - is al jarenlang een van de gezichten van de Palestijnse zaak. Ze zegt dat het haar ‘als geboren Palestijns christen zwaar op mijn hart drukt, dat medechristenen in staat zijn om het voortdurende onrecht tegen mijn volk met zo’n overtuiging te bevorderen’.

Voordewind laat weten het afzeggen van de ontmoeting te betreuren. ‘Vreemd en onverstandig en voor hen een gemiste kans’, zegt het Kamerlid. ‘Veel van de inspanningen van de ChristenUnie zijn gericht op dialoog en verzoening. We kunnen van mening verschillen, maar ik ontvang ook altijd leden van de Palestijnse Autoriteit of Fatah-parlementsleden in het Nederlands parlement. Als de dialoog stopt dan komen we geen stap verder.’

In haar verklaring stelt Ashrawi dat zij, hoewel zij met de ChristenUnie verschilt van opvatting over Palestina, wel open staat voor een ontmoeting met ándere ChristenUnie-politici dan Joël Voordewind. ‘Voordewind heeft zich verbonden met de meest extremistische Israëlische kolonistengroepen en politici. Hij promoot illegale goederen van gestolen nederzettingen, lastert ons voortdurend als terroristen en wil dat Palestijnen een crimineel systeem van militaire onderdrukking accepteren.’

De Palestijnen wijzen ook op de motie die Voordewind onlangs indiende in de Tweede Kamer. Volgens de ChristenUnie gaat die over tegengaan van ‘eenzijdige labeling van producten uit de betwiste gebieden’. Volgens Ashrawi probeert Voordewind daarmee echter een ‘bindende uitspraak van het Europees Hof over correcte etikettering te negeren’.

Volgens een woordvoerder van de ChristenUnie wilden, anders dan Ashrawi, twee van de vier Palestijnse politici geen enkele ChristenUnie-vertegenwoordiger ontmoeten. Partijleider Gert-Jan Segers twitterde dat ‘wij zelf de samenstelling van onze delegatie bepalen’. <