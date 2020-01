Politieke analyse: Debat over vuurwerk ís al gekanteld

Tradities kunnen veranderen, zegt premier Mark Rutte altijd, maar die veranderingen zijn geen zaak van de politiek. Die stelling is echter niet in elke situatie even gemakkelijk vol te houden. Het was voor de VVD de vluchtroute in het debat over Zwarte Piet. ‘Zwarte Piet is zwart’, zegt Rutte dan nonchalant, om daarmee ook de fans van de zwárte piet subtiel te steunen. Maar als de samenleving vindt dat ‘ie een andere kleur moet krijgen? Dat vindt Rutte ook best.

Minder eenvoudig is het als het om vuurwerk gaat. Want kun je mensen die misschien wel lijden aan het verschijnsel Zwarte Piet desnoods negeren, dat geldt niet voor vuurwerkslachtoffers met zichtbaar letsel. Ook deze jaarwisseling liepen weer veel mensen schade aan hun lichaam op. Zo sprak het Rotterdamse Oogziekenhuis van een ‘horrornacht’. Er vielen ook doden. In Arnhem kwamen een vader en zoontje om bij een flatbrand, veroorzaakt door vuurwerk dat twee jonge jongens afstaken. Geconfronteerd met die keiharde realiteit, kan de politiek niet blijven zeggen: we volgen wel hoe de traditie zich ontwikkelt. Nee, de politiek is er juist om af te wegen of de vervuiling en de schade - behalve de lichamelijke ook de vele materiële schade - in verhouding staat tot het plezier van een deel van de bevolking.

Het was nogal gênant, afgelopen oktober. In de Tweede Kamer tekende zich een meerderheid af voor een verbod op vuurwerktype F2, waaronder zwaardere vuurpijlen en zogenoemde single shots (een type knalvuurwerk) vallen. CDA en VVD (doorgaans zeer terughoudend rond dit thema) wilden iets strenger zijn dan het kabinet, dat alleen de categorie F3 (zoals grote rollen knalvuurwerk) wilde verbieden. Maar nog dezelfde dag trok de VVD haar steun aan dit plan in. Het liberale Kamerlid Dilan Yeşilgöz werd door haar fractie teruggefloten.

daadkracht tonen

Veel organisaties zijn teleurgesteld in het Haagse getalm. Politiebonden, handhavers en brandweervrijwilligers stuurden in december een kerstkaart naar de Kamer, waarin er fijntjes op wordt gewezen dat zelfs het verbod op het zware F3-vuurwerk pas dit jaar ingaat. ‘Het is bovendien te beperkt en maakt handhaving nodeloos ingewikkeld. Ook gemeentelijke verboden en het strafbaar stellen van het verhinderen van hulpverleners, veranderen uiteindelijk niets aan de omstandigheden waaronder wij ons werk moeten doen’, schrijven ze. ‘We doen een dringend beroep op u om in 2020 daadkracht te tonen en een verbod op knalvuurwerk te regelen.’

Een week geleden zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in De Telegraaf dat hij een totaal vuurwerkverbod niet uitsluit als de jaarwisseling weer uit de hand zou lopen. Grapperhaus noemde de combinatie van vuurwerk met alcohol- en drugsgebruik de grote boosdoener. Natuurlijk heeft de bewindsman daar wel een punt, zeker als het gaat om agressie tegen hulpverleners, maar ook zonder alcohol en drugs vallen er vuurwerkslachtoffers.

Nu de jaarwisseling achter de rug is, is het weer het oude liedje: Grapperhaus wil nog geen conclusies trekken over het verloop van de jaarwisseling en wacht op het politieverslag. Dat is een illustratie van hoe het al jaren gaat. Iedereen is boos over ‘incidenten’ rond de jaarwisseling, maar als er dan vele maanden later over wordt gedebatteerd, is er geen meerderheid (meer) voor flinke ingrepen. Dat echter politiebonden, handhavers en brandweervrijwilligers zich al langer uitspreken voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, laat zien dat het maatschappelijk debat al ís gekanteld. Op een gegeven moment zal dit ook doordringen bij een Kamermeerderheid. Dan zal ook de moed ontstaan om te zeggen: we moeten deze traditie - die in de loop der tijd is ontspoord - veranderen. De vraag is alleen nog: wanneer? <