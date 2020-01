Minister Hoekstra: Nederland kan stijgende zorgkosten niet volhouden

De kosten van gezondheidszorg stijgen de komende jaren sneller dan Nederland kan bijhouden. Dat zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra in een interview met het Algemeen Dagblad . ‘Deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar.’

Den Haag

De zorgkosten stijgen al jaren en vormen een hoofdpijndossier voor de politiek. Vorig jaar berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek dat Nederlanders in 2018 voor het eerst totaal 100 miljard euro hebben uitgegeven aan de zorg. Dat is niet vol te houden, aldus Hoekstra. Door de oplopende kosten komen andere overheidsuitgaven op termijn in verdrukking, waarschuwt hij. ‘De zorg heeft het vermogen om als een koekoeksjong andere vogeltjes uit het nest te duwen. Dat betekent dat je zult moeten kijken: hoe geef je het geld verstandig uit, terwijl je de mooie kanten van ons stelsel in stand houdt.’

Hoekstra sprak vorig jaar in zijn HJ Schoo-lezing soortgelijke woorden. Hij zei toen dat er ‘komend decennium op verstandige wijze moet worden ingegrepen in de uitdijende kosten voor de volksgezondheid’. Hoekstra verwees toen ook naar het investeringsfonds dat hij met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) gaat opzetten.

In het AD steekt de minister de loftrompet over het Nederlandse zorgstelsel. ‘Onze ziekenhuizen zijn van wereldklasse, de zorg is voor iedereen toegankelijk. Vergelijk dat eens met Amerika, waar mensen die onverzekerd zijn soms met rotte tanden in de mond zitten.’

genezen

Dat ziekenhuizen in ons land ‘van wereldklasse’ zijn, ervoer de bewindsman de afgelopen jaren ook persoonlijk. In 2016 werd bij zijn jongste zoon – Hoekstra is vader van vier kinderen – leverkanker geconstateerd. Inmiddels is zijn zoon ‘drie jaar schoon’, vertelt de minister. ‘De vlag mag pas uit na vijf jaar, en de controles zijn nog altijd geen prettige momenten, maar ik moet zeggen dat het geweldig goed met hem gaat. Wat men in het ziekenhuis heeft gedaan is echt fantastisch. Toen ik nog jong was ging je hier gewoon hartstikke hard aan dood.’