GroenLinks steunt strijd voor vuurwerkverbod

Den Haag

Het kabinet is nog niet voor een algemeen verbod. De linkse partijen willen daarom dat het vanuit de Tweede Kamer wordt geregeld. Maandag presenteerde de Partij voor de Dieren al een plan voor een initiatiefwet tegen consumentenvuurwerk. GroenLinks steunt dat plan, zo maakte de partij op nieuwjaarsdag bekend. Wat de twee partijen betreft blijft ‘kindervuurwerk’, zoals sterretjes, wel toegestaan . Ook georganiseerde vuurwerkshows, bijvoorbeeld door gemeenten, worden dan niet verboden.

In de zomer besloot het kabinet al tot een verbod op het zwaarste consumentenvuurwerk, waaronder honderdduizendklappers en Chinese rollen. De politie en de burgemeesters van de grote steden vinden dat deze maatregel niet ver genoeg gaat. Justitieminister Ferd Grapperhaus zei voor de jaarwisseling tegen De Telegraaf dat hij niet uitsluit alsnog een totaalverbod voor te stellen, als oud en nieuw onrustig zou verlopen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wijst erop dat de jaarwisseling ‘keer op keer’ uit de hand loopt en noemt het onacceptabel dat hulpverleners bedreigd worden en met vuurwerk worden bekogeld. De dood van een vader en zijn zoontje door een brand in een Arnhemse flat, waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk, voedt de discussie over een algeheel vuurwerkverbod. Op Twitter wordt de dramatische gebeurtenis massaal aangegrepen om te pleiten consumentenvuurwerk in de ban te doen.

Korpschef Erik Akerboom pleitte op nieuwjaarsdag voor het vieren van een ander soort oud en nieuw. ‘We moeten alleen nog maar veilig siervuurwerk gaan verkopen waar niet meer mee gegooid kan worden. Daarnaast moeten we alleen nog grote gezamenlijke evenementen gaan houden waar vuurwerk wordt afgestoken, en harder straffen om deze trend doorbreken.’

geweld tegen politie

Volgens de korpschef is tijdens de jaarwisseling opnieuw meer geweld gebruikt tegen politieagenten. Exacte cijfers waren op nieuwjaarsdag nog niet beschikbaar, omdat de politie gebruikmaakt van een nieuwe registratiemethode. Akerboom noemt het geweld tegen agenten onacceptabel. ‘Brandweermensen zijn tijdens bluswerkzaamheden belaagd met vuurwerk en stenen en moeten beschermd worden door de ME. Dit mag nooit normaal worden.’

Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens de jaarwisseling, noemt het geweld tegen hulpverleners ‘absoluut onacceptabel en bovendien ook gewoon strafbaar’. Mensen die ervan worden verdacht geweld te hebben gebruikt tegen hulpverleners moeten voor de rechter komen. De parketten maken zelf nog bekend als er (super)snelrechtzittingen zullen plaatsvinden.

De politievakbond ACP, die opnieuw pleit voor een verbod op knalvuurwerk, maakt zich zorgen over het grote aantal minderjarigen dat tijdens de jaarwisseling is aangehouden. Zo werden in Utrecht 23 minderjarigen opgepakt. ‘Er zitten er veel onder de 16 jaar bij. Dat is zorgwekkend’, vindt voorzitter Gerrit van de Kamp. ‘Met zo’n nieuwe groep is de kans groot dat het nog jarenlang zo door kan gaan. Ik ben daarom erg benieuwd waarom dit soort jongeren zich zo laat gaan. Waar worden ze door gedreven?’

brandweer

Het aantal keren dat de brandweer tijdens de jaarwisseling moest uitrukken, is voor het tweede jaar op rij toegenomen, blijkt uit een inventarisatie van Brandweer Nederland onder 25 regio’s. De brandweer kreeg in totaal 4340 meldingen. Dat is een toename van 118 incidenten ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Volgens voorzitter Stephan Wevers is er veel gedaan om het aantal incidenten naar beneden te brengen. ‘We zitten weer op het niveau van vijf jaar geleden. De dalende trend is gekeerd. Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, dan kunnen we concluderen dat alle inspanningen weinig rendement opleveren. Dit baart ons zorgen’, zegt Wevers.

Volgens de brandweer waren er grote regionale verschillen. In elf regio’s is er sprake van een behoorlijke toename van het aantal incidenten. Dit jaar vond iets meer dan de helft van de meldingen plaats in de vier grote regio’s Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Haaglanden en Amsterdam-Amstelland. Ook was er dit jaar weer sprake van geweld tegen brandweerlieden. Volgens Brandweer Nederland hebben in een derde van de regio’s brandweerlieden hiermee te maken gehad. Ze zijn meerdere malen bestookt met vuurwerk.

In een aantal gevallen heeft de brandweer moeten besluiten om zich terug te trekken. Wevers: ‘Onze brandweermensen moeten ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood? Geweld en agressie tegen medewerkers - in welke vorm dan ook - is onacceptabel.’

