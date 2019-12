Blokhuis berispt gemeenten over opvang zwangeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie) reageert op de uitspraak van de Hoge Raad voor het per direct verbieden van rookruimtes in de horeca. (anp / Bart Maat)

Misstanden moeten bij hem worden gemeld, zei Blokhuis donderdagmiddag in een Kamerdebat. Zowel ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik als haar D66-collega Antje Diertens trok hierover aan de bel. 'Dakloze zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen horen niet in de nachtopvang. Zij moeten met voorrang veilig worden opgevangen', zei Diertens. Volgens haar gaat het nog geregeld mis.

Blokhuis zei dat hij dat als bewindsman 'af en toe' ziet dat in bepaalde gemeenten de opvang van kwetsbare groepen 'niet goed geregeld is'. 'Maar ik weet dat er ook gemeenten zijn met aparte voorzieningen voor zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen.' Hij riep Kamerleden op om het bij hem te melden als gemeenten de mist in gaan met de opvang van kwetsbare vrouwen. Blokhuis gaat zich er dan mee bemoeien, beloofde hij. D66'er Diertens is daar niet helemaal tevreden mee, en denkt nog na over andere oplossingen. 'Want stress bij zwangere vrouwen is ook slecht voor het kind dat ze dragen.'

De Kamer kijkt intussen reikhalzend uit naar het actieplan van het kabinet om het aantal daklozen te verminderen. Dat moet in het tweede kwartaal van 2020 klaar zijn. In augustus bleek uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal dak- en thuislozen de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Onder jongeren is dat aantal zelfs drie keer zo groot.

Blokhuis zei toen dat hij zich 'rot is geschrokken' van die cijfers. Verschillende partijen vrezen echter dat de kabinetsaanpak niet voortvarend genoeg is, omdat allerlei bewindspersonen erbij betrokken zijn.

kostendelersnorm

'Tweeduizend jaar na Kerst hebben in Nederland veertigduizend mensen geen dak boven hun hoofd', zei GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema. Hij vreest dat het beleid van Blokhuis wordt gefrustreerd door zowel het ministerie van Sociale Zaken als Binnenlandse Zaken. Zo hekelt de GroenLinkser de 'kostendelersnorm', die het zou verhinderen dat mensen bijvoorbeeld hun kinderen in huis nemen. Mensen in de bijstand krijgen een lagere uitkering naarmate er meer mensen op één adres wonen.

Of deze regel de problemen met dakloosheid verergert, onderzoekt het kabinet op dit moment al op verzoek van de Kamer. Blokhuis zei wel dat gemeenten 'individueel maatwerk' mogen leveren. Jongeren tot 27 jaar mogen zelfs als categorie worden uitgezonderd van de kostendelersnorm, zei de bewindsman. Tegelijk hint Blokhuis erop dat er binnen de coalitie geen draagvlak is die norm los te laten. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat als mensen samen in één huis wonen, ze de woonkosten kunnen delen.

Blokhuis was er duidelijk over wat volgens hem dé belangrijkste oplossing is voor het grote aantal dak- en thuislozen: 'voldoende woningen'. Voor de lange termijn ziet hij geen heil in meer opvangplekken. 'Dat zou een nederlaag zijn. We moeten investeren in duurzame oplossingen.' <