Natuurorganisaties dreigen Schouten met rechter

Den Haag

Terwijl boze boeren woensdag met veel media-aandacht hun trekkerrondjes reden, was er ook een stil protest te vernemen. De natuurbeschermingsorganisaties Mobilisation en Vereniging Leefmilieu stuurden een brief op poten naar minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Bij het grote publiek zullen deze natuurclubs niet heel bekend zijn, maar dat zegt weinig over de invloed van deze beweging. Zo is Johan Vollenbroek voorzitter van Mobilisation en Valentijn Wösten de raadsman van beide organisaties. Zij hebben er in belangrijke mate aan bijgedragen dat het Programma Aanpak stikstof (PAS) door de Raad van State ten grave is gedragen. Nu zijn ze in de pen geklommen omdat ze vrezen dat het kabinet wel afspraken maakt met boeren maar opnieuw de natuur de dupe laat worden van die afspraken.

Het tweetal waarschuwt het kabinet dat het noodzakelijke herstel van de natuur niet van de grond komt zonder krimp van de veestapel. Dreigend schrijven ze dat de natuurorganisaties een ‘herhaling van zetten onder geen beding zullen aanvaarden’.

Het ‘afsprakenlijstje’ dat premier Mark Rutte en minister Schouten met de verzamelde boeren tijdens het Catshuis-ontbijt zijn overeengekomen, zint de natuurbeschermers totaal niet. Het kabinet geeft met die afspraken over meer koeien in de wei en voer dat minder stikstof oplevert ‘nieuw voedsel aan de politieke leugen dat met bedrijfstechnische maatregelen nog serieuze reducties van stikstof gehaald kunnen worden.’ Door niet te willen praten over serieuze krimp van de veestapel is een echte oplossing van het probleem niet mogelijk. Dreigend sluiten ze hun brief af met de opmerking dat ‘u het zich niet kan permitteren om stikstofbeslutien te nemen die opnieuw gaan sneuvelen bij de rechter.