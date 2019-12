Kabinet gaat jezidi's helpen bij rechtszaken tegen ISIS-strijders

Den Haag

Dat kondigt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vandaag aan in een debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. Met de financiële steun draagt Nederland bij aan medische en psychosociale zorg voor slachtoffers van seksueel geweld tegen vrouwen. ‘We bieden deze kwetsbare groep de kans om hun leven op te pakken’, aldus Blok. ‘Want alleen dan kunnen we bouwen aan een vreedzame samenleving in Irak en Syrië.’

Het kabinet wil jezidi’s ook helpen bij het verzamelen van bewijs voor rechtszaken. Het blijkt in de praktijk lastig om terroristen in de beklaagdenbank te krijgen, onder meer vanwege een gebrek aan aantoonbaar bewijs.

Over de berechting van ISIS-strijders wordt ook in Nederland flink gediscussieerd. Het kabinet is tegen de doodstraf, die Syrië waarschijnlijk zal uitdelen aan de terroristen. Maar Blok wil ISIS-strijders ook niet naar Nederland halen. De minister is met zeven andere landen in gesprek met Irak om een oplossing te vinden.