Bijleveld: geen onjuiste informatie naar Kamer over burgerdoden

Defensieminister Ank Bijleveld zegt dat zij de Tweede Kamer niet verkeerd heeft geïnformeerd over burgerslachtoffers bij een Nederlands bombardement. In een brief legt Bijleveld – die donderdag opnieuw met Kamerleden in debat moet – de schuld bij een persvoorlichter van het Amerikaans commandocentrum Centcom.

Bij het bombardement van Nederlandse F16’s op de Iraakse stad Hawija vielen in 2015 waarschijnlijk zeventig burgerdoden. Over die aanval is volgens minister Bijleveld nooit een eindrapport opgesteld door Centcom, het Amerikaanse hoofdkwartier van de internationale missie tegen terreurgroep ISIS.

Deze week meldde De Nieuws BV echter dat zo’n closure report wel degelijk bestaat. Het radioprogramma citeert een woordvoerder van Centcom die zegt dat het eindrapport op 20 augustus 2015 werd afgerond.

Een miscommunicatie, laat Bijleveld de Kamer daarover vanavond weten. De afgelopen dagen is volgens de minister ‘contact geweest met Centcom op zeer hoog niveau, waarbij nogmaals is bevestigd dat er nooit een closure report is opgemaakt’. De persvoorlichter van Centcom heeft volgens Bijleveld voor verwarring gezorgd: het rapport van 20 augustus betrof aanvullend onderzoek, maar was zeker geen eindrapport.

Het nieuws van NRC en NOS over de zeventig Iraakse burgerdoden blijft Defensieminister Bijleveld tot vlak voor het kerstreces achtervolgen. Ze legde sinds november driemaal verantwoording af aan Kamerleden. Die zijn boos omdat toenmalig minister Jeanine Hennis daags na het bombardement tweemaal onterecht meldde dat er geen sprake was van burgerslachtoffers. Ook wil de Kamer weten wanneer premier Mark Rutte en later Bijleveld zelf daarvan op de hoogte waren.

Bijleveld overleefde twee moties van wantrouwen – waarvan één tegen het hele kabinet. Op de laatste vergaderdag van het jaar opnieuw wordt de bewindsvrouw door SP-Kamerlid Sadet Karabulut opnieuw op het matje geroepen.