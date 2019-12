Minister: wel degelijk tussenakkoord met boeren

Het kabinet heeft wel degelijk afspraken gemaakt met de boeren, zegt landbouwminister Carola Schouten. Omdat er nog veel moet worden uitgewerkt, is bijvoorbeeld niet afgesproken dat de veestapel gaat krimpen. Dat die afspraak ontbrak, had de woede gewekt van D66. De regeringspartij meende zelfs het tegendeel in de overeenkomst te lezen.

De afspraken met de in het Landbouwcollectief verenigde boeren kónden geen akkoord zijn, meende D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Want ze bevatten "heel veel zaken die gewoon nog niet zijn afgesproken in het kabinet" en wekten de suggestie dat het mes niet in de veestapel hoeft. D66 zou met dat laatste niet instemmen. De Groot wilde daarom niet van een akkoord spreken, maar hield het op "een gespreksverslag" van het overleg van het kabinet met de boeren.

Die term is te geringschattend, vindt Schouten. Het is "meer dan een gespreksverslag". Er is inderdaad afgesproken dat er geen algemene krimp komt van de veestapel, maar zij ziet daar geen been in. "We hebben steeds gezegd: krimp is geen doel op zichzelf, maar kan een gevolg zijn van onze maatregelen."

De Groot nam daarmee genoegen. "Krimp staat nog steeds op de agenda", beluisterde hij in Schoutens woorden.

Zijn uitspraken leidden tot felle kritiek bij de oppositiepartijen. Roelof Bisschop (SGP) concludeerde dat De Groot "een bom onder het kabinet" legt. SP'er Frank Futselaar viel hem bij. William Moorlag (PvdA) snapt niet dat De Groot "een set afspraken probeert weg te redeneren".